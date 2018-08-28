Названы лучшие и худшие экранизации книг Стивена Кинга
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В соответствующий список были включены исключительно полнометражные фильмы, а также мини-сериалы.
Журналисты BuzzFeed опубликовали новый рейтинг. На этот раз они составили список из 60 экранизаций книг Стивена Кинга.
В список вошли только полнометражные фильмы и мини-сериалы. Самой худшей экранизацией стала "Зона 51" 1997 года, режиссёром которой выступил Крис Томпсон. Далее идут работы "Мобильник", "Давилка", "Автострада" и "Кадиллак" Долана".
Критики издания назвали экранизацию романа "Кэрри" с Хлоей Морец "диснеевской версией Стивена Кинга". Тем не менее актёрская игра и достаточная близость к оригиналу заслуживают 20-й строчки.
Лучшим фильмом журналисты назвали "Мизери". По их мнению, в этой ленте есть всё: сложный злодей, чёрный юмор, шокирующее насилие, талантливый режиссёр, сценарист и Кэти Бейтс. Всё это дало нам самую лучшую киноадаптацию романа Стивена Кинга, считают критики.