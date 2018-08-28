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Опубликовано 28 августа 2018, 15:21

Названы лучшие и худшие экранизации книг Стивена Кинга

Фото: &copy; AP Photo/Francois Mori

Фото: © AP Photo/Francois Mori

В соответствующий список были включены исключительно полнометражные фильмы, а также мини-сериалы.

Журналисты BuzzFeed опубликовали новый рейтинг. На этот раз они составили список из 60 экранизаций книг Стивена Кинга.

В список вошли только полнометражные фильмы и мини-сериалы. Самой худшей экранизацией стала "Зона 51" 1997 года, режиссёром которой выступил Крис Томпсон. Далее идут работы "Мобильник", "Давилка", "Автострада" и "Кадиллак" Долана".

Критики издания назвали экранизацию романа "Кэрри" с Хлоей Морец "диснеевской версией Стивена Кинга". Тем не менее актёрская игра и достаточная близость к оригиналу заслуживают 20-й строчки.

Лучшим фильмом журналисты назвали "Мизери". По их мнению, в этой ленте есть всё: сложный злодей, чёрный юмор, шокирующее насилие, талантливый режиссёр, сценарист и Кэти Бейтс. Всё это дало нам самую лучшую киноадаптацию романа Стивена Кинга, считают критики.

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Сергей Сурепин
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