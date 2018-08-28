Названы лучшие и худшие экранизации книг Стивена Кинга

В соответствующий список были включены исключительно полнометражные фильмы, а также мини-сериалы.

Журналисты BuzzFeed опубликовали новый рейтинг. На этот раз они составили список из 60 экранизаций книг Стивена Кинга.

В список вошли только полнометражные фильмы и мини-сериалы. Самой худшей экранизацией стала "Зона 51" 1997 года, режиссёром которой выступил Крис Томпсон. Далее идут работы "Мобильник", "Давилка", "Автострада" и "Кадиллак" Долана".

Критики издания назвали экранизацию романа "Кэрри" с Хлоей Морец "диснеевской версией Стивена Кинга". Тем не менее актёрская игра и достаточная близость к оригиналу заслуживают 20-й строчки.