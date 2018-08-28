СМИ опубликовали переписку журналистов, погибших в ЦАР

Сообщения сотрудникам Центра управления расследованиями были отправлены с 9 по 31 июля.

Агентство ФАН разместило скриншоты переписки Орхана Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко с сотрудниками ЦУР незадолго до гибели.

Отметим, что переписка ведётся с главным редактором ЦУР Андреем Коняхиным, его заместителем Анастасией Горшковой, специалистом по мультимедиа Анастасией Кулагиной и журналистом Родионом Чепелем. Она продолжалась с 9 по 31 июля.

Так, в самом начале речь идёт о вопросах организационного характера. В частности, говорится о покупке билетов, бронировании жилья, оформлении виз, финансовых вопросах.

Кроме того, в одном из сообщений указывается, что в стране опасно, необходимо нанять вооружённую охрану. Андрей Коняхин на это в чате отвечает: "Жуть". Как отмечает ФАН, позже Коняхин заявит, что все вопросы безопасности ЦУР обсуждал с ООН.

Если верить опубликованным фрагментам, в ЦАР всех троих должен был встретить водитель-переводчик по имени Бьенвеню. Но они прилетели раньше, чем ожидалось, поэтому такси и жильё искали сами.

Кроме того, журналисты рассказывали, что местные жители плохо реагируют на камеру, а также говорили о высоких ценах в ЦАР и затратах на взятки. При этом подчёркивалось, что их водитель принимает участие в их вымогательстве. В какой-то момент Коняхин пришёл к выводу, что группа "под колпаком", — после того как у переводчика журналистов взяли контакты и пообещали в течение пяти дней сообщить, "куда подъезжать с документами" в столице ЦАР — Банги.

Последнее сообщение в чате датируется 31 июля — от главреда ЦУР. На него уже не ответили.