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Опубликовано 28 августа 2018, 20:08

В Госдуме рассказали о последствиях разрыва Киевом соглашения о дружбе с РФ

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Как отметили в нижней палате парламента, Порошенко "режет по живому, как неквалифицированный хирург".

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о поручении МИД Незалежной подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией. Его слова приводит RT.

— Порошенко и его сообщники живут в своём мире, отдельно от остальной Украины. Именно поэтому он режет по живому, как неквалифицированный хирург: там, где надо работать зажимом и иглой, чтобы зашить открытую рану, он работает пилой и топором. Россия ничего не потеряет от разрыва договора, кроме 300-летней общей истории: а это чувства наших людей. История двух стран знает гетманов-предателей, гетманов-созидателей, но Порошенко получит титул гетмана-карателя, — отметил Бальбек.

По словам парламентария, Порошенко в рамках предвыборной кампании "безразлично, что скажут его современники и потомки".

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД Незалежной подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

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Анна Стрельцова
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