В Госдуме рассказали о последствиях разрыва Киевом соглашения о дружбе с РФ

— Порошенко и его сообщники живут в своём мире, отдельно от остальной Украины. Именно поэтому он режет по живому, как неквалифицированный хирург: там, где надо работать зажимом и иглой, чтобы зашить открытую рану, он работает пилой и топором. Россия ничего не потеряет от разрыва договора, кроме 300-летней общей истории: а это чувства наших людей. История двух стран знает гетманов-предателей, гетманов-созидателей, но Порошенко получит титул гетмана-карателя, — отметил Бальбек.