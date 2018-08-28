В Госдуме рассказали о последствиях разрыва Киевом соглашения о дружбе с РФ
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Как отметили в нижней палате парламента, Порошенко "режет по живому, как неквалифицированный хирург".
Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о поручении МИД Незалежной подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией. Его слова приводит RT.
— Порошенко и его сообщники живут в своём мире, отдельно от остальной Украины. Именно поэтому он режет по живому, как неквалифицированный хирург: там, где надо работать зажимом и иглой, чтобы зашить открытую рану, он работает пилой и топором. Россия ничего не потеряет от разрыва договора, кроме 300-летней общей истории: а это чувства наших людей. История двух стран знает гетманов-предателей, гетманов-созидателей, но Порошенко получит титул гетмана-карателя, — отметил Бальбек.
По словам парламентария, Порошенко в рамках предвыборной кампании "безразлично, что скажут его современники и потомки".
Напомним, президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД Незалежной подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.