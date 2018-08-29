Звезда "Доктора Кто" снимется в новых "Звёздных войнах"

Актёр Мэтт Смит будет исполнять одну из ключевых ролей в продолжении популярной киносаги.

Мэтт Смит получил известность благодаря сериалу "Доктор Кто", в котором он играл с 2010 по 2013 год. Также актёр появлялся в ленте "Терминатор: Генезис". Теперь он будет играть в девятом эпизоде "Звёздных войн".

Актёру достанется одна из главных ролей, какая — неизвестно. Сейчас съёмки фильма проходят в Великобритании. Ранее к съёмкам присоединился Доминик Монаган ("Властелин колец", сериал "Остаться в живых"). Также к своим ролям вернутся Марк Хэмилл и Энтони Уильямс.