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Опубликовано 29 августа 2018, 10:02

Звезда "Доктора Кто" снимется в новых "Звёздных войнах"

Фото: &copy; Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото: © Brent N. Clarke/Invision/AP

Актёр Мэтт Смит будет исполнять одну из ключевых ролей в продолжении популярной киносаги.

Мэтт Смит получил известность благодаря сериалу "Доктор Кто", в котором он играл с 2010 по 2013 год. Также актёр появлялся в ленте "Терминатор: Генезис". Теперь он будет играть в девятом эпизоде "Звёздных войн".

Актёру достанется одна из главных ролей, какая — неизвестно. Сейчас съёмки фильма проходят в Великобритании. Ранее к съёмкам присоединился Доминик Монаган ("Властелин колец", сериал "Остаться в живых"). Также к своим ролям вернутся Марк Хэмилл и Энтони Уильямс.

Напомним, над фильмом работает постановщик "Пробуждения силы" Джей Джей Абрамс. В российский прокат он выходит 20 декабря 2019 года.

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Сергей Сурепин
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