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Опубликовано 29 августа 2018, 10:22

Создатели "Рика и Морти" снимут сериал о семье инопланетян

Фото &copy; Hulu

Фото © Hulu

Новое шоу Solar Opposites заказал сервис Hulu. Сейчас в работе находятся сразу же два сезона.

Стриминговый сервис Hulu заказал новый анимационный сериал у создателей "Рика и Морти". Шоу получило название Solar Opposites и расскажет о семье инопланетян в США.

Всего сервис заказал 16 эпизодов — по 8 на сезон. Над проектом работают соавтор "Рика и Морти" Джастин Ройланд, а также один из сценаристов и продюсеров шоу от Adult Swim Майк Макмахан.

Сериал Solar Opposites расскажет о семье инопланетян из лучшего мира, которая укрывается посреди США. Ройланд будет озвучивать двух неназванных персонажей сериала. Премьера запланирована на 2020 год.

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Сергей Сурепин
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