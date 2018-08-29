Создатели "Рика и Морти" снимут сериал о семье инопланетян

Новое шоу Solar Opposites заказал сервис Hulu. Сейчас в работе находятся сразу же два сезона.

Стриминговый сервис Hulu заказал новый анимационный сериал у создателей "Рика и Морти". Шоу получило название Solar Opposites и расскажет о семье инопланетян в США.

Всего сервис заказал 16 эпизодов — по 8 на сезон. Над проектом работают соавтор "Рика и Морти" Джастин Ройланд, а также один из сценаристов и продюсеров шоу от Adult Swim Майк Макмахан.