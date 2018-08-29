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Опубликовано 29 августа 2018, 10:42

Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкоголизма

Фото: &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

Страхование проекта из-за пагубной привычки актёра будет стоить студии слишком дорого.

Продюсеры фильма "Бэтмен" могут отказаться от работы с Беном Аффлеком. Это связано с возросшей стоимостью страхования проекта. Дело в том, что Аффлек — бывший алкоголик и на прошедшей неделе в очередной раз отправился на лечение в центр реабилитации. Из-за этого затраты на страховку фильма от незавершения производства серьёзно возросли.

Дело в том, что страхование от незавершения проекта — стандартная практика в Голливуде. Таким образом крупные студии пытаются избежать финансовых потерь, когда работа над фильмом замораживается или прекращается из-за проблем с исполнителем главной роли или режиссёром. Сумма страховки, как правило, входит в бюджет, однако излишние затраты могут стать критичными для запуска фильма в производство.

Представители страховой компании заявили, что именно из-за этого продюсеры могут отказаться от Аффлека. Страховщики могут затребовать лишь половину бюджета, однако это всё равно значительно увеличит затраты на производство.

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Сергей Сурепин
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