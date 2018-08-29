Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкоголизма

Страхование проекта из-за пагубной привычки актёра будет стоить студии слишком дорого.

Продюсеры фильма "Бэтмен" могут отказаться от работы с Беном Аффлеком. Это связано с возросшей стоимостью страхования проекта. Дело в том, что Аффлек — бывший алкоголик и на прошедшей неделе в очередной раз отправился на лечение в центр реабилитации. Из-за этого затраты на страховку фильма от незавершения производства серьёзно возросли.

Дело в том, что страхование от незавершения проекта — стандартная практика в Голливуде. Таким образом крупные студии пытаются избежать финансовых потерь, когда работа над фильмом замораживается или прекращается из-за проблем с исполнителем главной роли или режиссёром. Сумма страховки, как правило, входит в бюджет, однако излишние затраты могут стать критичными для запуска фильма в производство.