В Сети появились первые кадры нового мультсериала про Бэтмена
Фото: © скриншот YouTube/Warner Bros. Home Entertainment
Warner Bros. опубликовала вступительную сцену обновлённой версии Batman: The Animated Series.
Компания Warner Bros. показала, как будет выглядеть новый мультсериал про Бэтмена. Проект получил название Batman: The Animated Series.
Ранее это шоу уже выходило, но теперь получит обновлённое качество и высокое разрешение. Сериал в своё время получил 4 премии "Эмми", а также был номинирован ещё в 13 категориях.
Обновлённая версия мультсериала выйдет как в цифровой версии, так и специальном издании на Blu-ray. Релиз запланирован на 30 октября 2018 года.