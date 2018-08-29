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Опубликовано 29 августа 2018, 11:42

В Сети появились первые кадры нового мультсериала про Бэтмена

Фото: &copy; скриншот YouTube/Warner Bros. Home Entertainment

Фото: © скриншот YouTube/Warner Bros. Home Entertainment

Warner Bros. опубликовала вступительную сцену обновлённой версии Batman: The Animated Series.

Компания Warner Bros. показала, как будет выглядеть новый мультсериал про Бэтмена. Проект получил название Batman: The Animated Series.

Ранее это шоу уже выходило, но теперь получит обновлённое качество и высокое разрешение. Сериал в своё время получил 4 премии "Эмми", а также был номинирован ещё в 13 категориях.

Обновлённая версия мультсериала выйдет как в цифровой версии, так и специальном издании на Blu-ray. Релиз запланирован на 30 октября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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