Квентин Тарантино нашёл актёра на роль убийцы в своём новом фильме

Чарльза Мэнсона, который в своё время создал секту "Семья", будет играть Дэймон Херриман.

Режиссёр Квентин Тарантино продолжает активно заниматься своим новым фильмом — "Однажды в Голливуде". Лента рассказывает об убийце и создателе секты "Семья" Чарльзе Мэнсоне.

Роль Мэнсона получил австралийский актёр, режиссёр и сценарист Дэймон Херриман ("Правосудие", "Одинокий рейнджер"). При этом Румер Уиллис ("Империя") исполнит роль актрисы Джоанны Петтет, а Дрима Уокер ("Гран Торино") сыграет певицу Конни Стивенс. Коста Ронин из "Американцев" перевоплотится в польского актёра Войтека Фриковски.