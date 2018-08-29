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Опубликовано 29 августа 2018, 11:03

Квентин Тарантино нашёл актёра на роль убийцы в своём новом фильме

Фото &copy; Willy Sanjuan/Invision/AP

Фото © Willy Sanjuan/Invision/AP

Чарльза Мэнсона, который в своё время создал секту "Семья", будет играть Дэймон Херриман.

Режиссёр Квентин Тарантино продолжает активно заниматься своим новым фильмом — "Однажды в Голливуде". Лента рассказывает об убийце и создателе секты "Семья" Чарльзе Мэнсоне.

Роль Мэнсона получил австралийский актёр, режиссёр и сценарист Дэймон Херриман ("Правосудие", "Одинокий рейнджер"). При этом Румер Уиллис ("Империя") исполнит роль актрисы Джоанны Петтет, а Дрима Уокер ("Гран Торино") сыграет певицу Конни Стивенс. Коста Ронин из "Американцев" перевоплотится в польского актёра Войтека Фриковски.

Роль Романа Полански, режиссёра и мужа актрисы Шэрон Тэйт, исполнит польский актёр Рафаль Заверуха, который в основном снимается в местных телесериалах и картинах. Выход фильма запланирован на 9 августа 2019 года.

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Сергей Сурепин
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