Виталий Савельев вновь избран генеральным директором "Аэрофлота"

Савельев и менеджмент компании подготовили обновлённую стратегию развития группы "Аэрофлот" до 2023 года.

Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Виталия Савельева генеральным директором сроком на пять лет. Данное решение приняли на заседании совета, проходившем 28 августа под председательством Михаила Полубояринова.

Отметим, что Савельев стал главой "Аэрофлота" 10 апреля 2009 года. Перевозчик к тому моменту являлся в глобальном плане компанией регионального уровня с пассажиропотоком 8,6 млн человек. Что касается международного рейтинга, в нём авиакомпания занимала вместе с "дочками" 68-е место.

Как отмечается, в 2010-м российский лидер поставил перед Виталием Савельевым задачу формирования первого в стране полноценного авиационного холдинга.

Государство передало под управление "Аэрофлота" ряд региональных перевозчиков. С этих активов началось построение группы "Аэрофлот". В результате преобразований в неё были включены вторая на данный момент крупнейшая авиакомпания страны "Россия" и дальневосточная авиакомпания "Аврора".

Настоящим прорывом стало создание первого в истории России классического лоукостера — авиакомпании "Победа". Она оказала колоссальное влияние на доступность авиаперелётов для жителей страны: за первые два года её работы более миллиона человек впервые смогли позволить себе путешествие на самолёте. С начала полётов российский лоукостер перевёз уже более 15 миллионов человек.

Благодаря Савельеву в России приняли важные поправки в Воздушный кодекс страны. В частности, были введены невозвратные билеты, платный провоз багажа, возможность нанимать пилотов из иностранных государств, введение "чёрных списков" пассажиров.

В 2011 году Виталий Савельев представил президенту РФ стратегию развития группы "Аэрофлот" до 2025 года. Главной задачей стало возвращение в число крупнейших авиакомпаний мира. Так, к 2025-му авиакомпания должна была войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиахолдингов. Однако цели были выполнены с опережением.

Кроме того, пассажиропоток "Аэрофлота" многократно возрос — с 8,6 млн человек в 2009 году до 32,8 млн человек в 2017-м.

Отметим также, что при Виталии Савельеве "Аэрофлот" стал крупнейшим эксплуатантом современной российской авиатехники. В парке компании — 50 самолётов новейшего поколения Sukhoi Superjet 100. В ближайшие годы ожидается поставка 50 лайнеров МС-21.