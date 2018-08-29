Предложения Путина по пенсиям обсудят в Госдуме 31 августа

Думская рабочая группа по доработке изменений пенсионной системы обсудит тезисы президента Владимира Путина на заседании в пятницу, 31 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ольгу Тимофееву, которая как раз возглавляет эту рабочую группу.

Напомним, что в своём обращении президент Владимир Путин предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5 лет, а не на 8, как прописано в законопроекте правительства. Таким образом, пенсионный возраст для женщин должен будет составить 60 лет, для мужчин — 65 лет.