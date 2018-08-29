Медведев поручил наказать губернаторов за отсутствие тёплых туалетов в школах

Ранее правительство неоднократно поднимало проблему ненадлежащего оборудования в школьных санузлах.

Премьер Дмитрий Медведев поручил разработать наказание для губернаторов и других ответственных лиц, которые не обеспечили в регионах строительство и оборудование школьных санузлов согласно требованиям — с отоплением и канализацией. Об этом он заявил на селекторном совещании с регионами. Оно было посвящено началу учебного года в России.

— Что касается набившей оскомину темы с тёплыми санузлами, я давал поручение к первому сентября? Да. Поручение такое: если до 1 сентября то, что было сказано, не будет сделано, я просил бы вас, Константин Анатольевич (Чуйченко), как руководителя аппарата, и вас, Ольга Юрьевна (Васильева), подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей, — отметил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что речь идёт, в том числе, о дисциплинарной ответственности глав регионов. При этом он отметил, что понимает: в некоторых регионах были сложные погодные условия.