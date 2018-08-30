Алек Болдуин отказался от роли отца Бэтмена в "Джокере"

Ранее появлялась информация о том, что популярный актёр должен был перевоплотиться в Томаса Уэйна.

Актёр Алек Болдуин дал интервью USAToday, в котором рассказал, что не будет сниматься в фильме "Джокер" режиссёра Тодда Филлипса. Ранее сообщалось, что актёр должен был исполнить роль Томаса Уэйна, отца Бэтмена.

Причина отмены проста — у Болдуина проблемы со съёмочным графиком. По словам актёра, он уверен, что есть ещё 25 других парней, которые смогут сыграть эту роль.