Алек Болдуин отказался от роли отца Бэтмена в "Джокере"
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Ранее появлялась информация о том, что популярный актёр должен был перевоплотиться в Томаса Уэйна.
Актёр Алек Болдуин дал интервью USAToday, в котором рассказал, что не будет сниматься в фильме "Джокер" режиссёра Тодда Филлипса. Ранее сообщалось, что актёр должен был исполнить роль Томаса Уэйна, отца Бэтмена.
Причина отмены проста — у Болдуина проблемы со съёмочным графиком. По словам актёра, он уверен, что есть ещё 25 других парней, которые смогут сыграть эту роль.
Напомним, фильм Филлипса, сценарий которого он написал совместно со Скоттом Сильвером, должен стать среднебюджетным криминальным триллером. Создатели планируют рассказать о том, что привело к появлению на свет Клоуна — принца преступного мира. Премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.