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Опубликовано 30 августа 2018, 11:29

Вышла новая игра по мотивам "Властелина колец"

Фото: &copy; YouTube/Fantasy Flight Interactive

Фото: © YouTube/Fantasy Flight Interactive

По словам разработчиков, на этот раз геймеры смогут поучаствовать в масштабной битве с Сауроном.

В раннем доступе Steam вышла новая игра по вселенной "Властелина колец". Это карточная стратегия — она получила название The Lord of the Rings: Living Card Game.

Особенности игры заключаются в том, что механика основана на настольной карточной игре Fantasy Flight. Геймеры смогут создавать собственные колоды из огромного количества карт. Всего в игре будет три героя и пять квестов, а экономическая система позволит открывать новые задания и карты.

В будущем разработчики обещают добавить в игру полноценную сюжетную кампанию. Сейчас игру можно купить за 195 рублей.

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Сергей Сурепин
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