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Регион
Опубликовано 30 августа 2018, 11:50

Авторы Fortnite обвинили Google в безответственности

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;Epic Games

Фото: ©  Epic Games

Связано это заявление с тем, что американская корпорация разглашает уязвимости в игре для Android.

Компания Google раскрыла информацию о уязвимости в версии игры Fortnite для Android. Она позволяла хакерам устанавливать вредоносное программное обеспечение без ведома пользователей.

Из-за того, что игры студии Epic Games нет в магазине Google Play, защита сервиса, который мог бы помешать подобным действиям, на неё не распространяется. Кроме того, в Google решили публично объявить про уязвимость, которая есть в игре.

В итоге глава студии Epic Games заявил, что компания Google проигнорировала их просьбы не разглашать проблему в течение 90 дней. После этого Тим Суини обвинил Google в безответственности. Глава Epic Games считает, что в корпорации решили отыграться на студии из-за их нежелания выпускать Fortnite в Google Play и отдавать 30% доходов с продаж на Android.

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Сергей Сурепин
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