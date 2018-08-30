Авторы Fortnite обвинили Google в безответственности

Связано это заявление с тем, что американская корпорация разглашает уязвимости в игре для Android.

Компания Google раскрыла информацию о уязвимости в версии игры Fortnite для Android. Она позволяла хакерам устанавливать вредоносное программное обеспечение без ведома пользователей.

Из-за того, что игры студии Epic Games нет в магазине Google Play, защита сервиса, который мог бы помешать подобным действиям, на неё не распространяется. Кроме того, в Google решили публично объявить про уязвимость, которая есть в игре.