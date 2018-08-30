Авторы Fortnite обвинили Google в безответственности
Фото: © Epic Games
Связано это заявление с тем, что американская корпорация разглашает уязвимости в игре для Android.
Компания Google раскрыла информацию о уязвимости в версии игры Fortnite для Android. Она позволяла хакерам устанавливать вредоносное программное обеспечение без ведома пользователей.
Из-за того, что игры студии Epic Games нет в магазине Google Play, защита сервиса, который мог бы помешать подобным действиям, на неё не распространяется. Кроме того, в Google решили публично объявить про уязвимость, которая есть в игре.
В итоге глава студии Epic Games заявил, что компания Google проигнорировала их просьбы не разглашать проблему в течение 90 дней. После этого Тим Суини обвинил Google в безответственности. Глава Epic Games считает, что в корпорации решили отыграться на студии из-за их нежелания выпускать Fortnite в Google Play и отдавать 30% доходов с продаж на Android.