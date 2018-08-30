Автор Gravity Falls подписал многолетний контракт с Netflix

Теперь он будет заниматься созданием анимации для взрослых, а в саму сделку входят как сериалы, так и фильмы.

Стриминговый сервис Netflix нанял Алекса Хирша для разработки и создания анимационных сериалов и фильмов. Создатель мультсериала Gravity Falls подписал многолетний контракт с компанией.

По словам вице-президента по оригинальным проектам Netflix Синди Холланд, Хирш будет заниматься расширением именно взрослого сегмента анимации. Шоу Хирша завоевало почётные премии "Энни" и BAFTA.