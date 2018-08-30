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Опубликовано 30 августа 2018, 12:10

Автор Gravity Falls подписал многолетний контракт с Netflix

Фото: &copy; TVTropes

Фото: © TVTropes

Теперь он будет заниматься созданием анимации для взрослых, а в саму сделку входят как сериалы, так и фильмы.

Стриминговый сервис Netflix нанял Алекса Хирша для разработки и создания анимационных сериалов и фильмов. Создатель мультсериала Gravity Falls подписал многолетний контракт с компанией.

По словам вице-президента по оригинальным проектам Netflix Синди Холланд, Хирш будет заниматься расширением именно взрослого сегмента анимации. Шоу Хирша завоевало почётные премии "Энни" и BAFTA.

Помимо Gravity Falls, Хирш работал над сценариями анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" и картины "Детектив Пикачу". Какие именно проекты будет создавать Хирш — неизвестно. Это же касается и суммы сделки.

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Сергей Сурепин
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