Луи Си Кей вернулся в стендап после обвинений в сексуальных домогательствах
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Комик дал первое публичное шоу после того, как его обвиняли в неприемлемом сексуальном поведении.
Спустя девять месяцев затишья Луи Си Кей решил проверить, как к нему относится публика. Комик появился на сцене клуба Comedy Cellar в Нью-Йорке.
Си Кея встретили овациями ещё до того, как он что-то сказал. После этого комик около 15 минут шутил со сцены в своём привычном стиле. Присутствовавшие считают, что комик обкатывал свою новую комедийную программу. За всё время на сцене он ни разу не упомянул ноябрьский сексуальный скандал.
Напомним, в конце 2017 года сразу пять женщин обвинили Си Кея в "неприемлемом сексуальном поведении" — он мастурбировал в их присутствии. В связи с этим с комиком расторгли отношения каналы HBO и FX, его переозвучили в "Гравити Фолз", а его фильм "Я люблю тебя, папочка" решили не выпускать в полноценный прокат.