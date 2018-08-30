Луи Си Кей вернулся в стендап после обвинений в сексуальных домогательствах

Комик дал первое публичное шоу после того, как его обвиняли в неприемлемом сексуальном поведении.

Спустя девять месяцев затишья Луи Си Кей решил проверить, как к нему относится публика. Комик появился на сцене клуба Comedy Cellar в Нью-Йорке.

Си Кея встретили овациями ещё до того, как он что-то сказал. После этого комик около 15 минут шутил со сцены в своём привычном стиле. Присутствовавшие считают, что комик обкатывал свою новую комедийную программу. За всё время на сцене он ни разу не упомянул ноябрьский сексуальный скандал.