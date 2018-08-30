Сериал "Мистер Робот" закроют после 4-го сезона

Создатель сериала заявил, что он будет рад представить заключительную главу в путешествии главного героя Эллиота. Эсмейл заявил, что прощаться с сериалом грустно, но ещё грустнее прощаться с поклонниками шоу.

Пока что нет официальной информации о том, сколько эпизодов войдёт в финальный сезон, однако медиа предполагают, что 12: первый и третий сезоны состояли из 10 эпизодов, а второй — из 12. Сериал рассказывает о молодом хакере Эллиоте Алдерсоне (Рами Малек), страдающем диссоциативным расстройством, и его участии в масштабной хакерской атаке на мировую банковскую систему.