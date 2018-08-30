Учёные назвали причину вымирания древних людей

Химический анализ сталагмитов в пещерах показал, что более 40 тыс. лет назад на территории Европы климат резко поменялся — глобальное похолодание продлилось несколько веков, что привело к глубинным изменениям в экосистеме и стало причиной гибели большинства видов животных, потребляемых неандертальцами в пищу. Учёные считают, что пережить похолодание смогли более современные люди, сумевшие быстро приспособиться к погодным условиям и поменявшие рацион питания.