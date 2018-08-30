Учёные назвали причину вымирания древних людей
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В качестве основной версии учёные называют глобальное изменение климата на планете.
Учёные из Нортумбрийского университета после нескольких месяцев исследований в пещерах Румынии установили, что причиной вымирания неандертальцев могло стать резкое понижение температуры и изменение климата, пишет Eurek Alert.
Химический анализ сталагмитов в пещерах показал, что более 40 тыс. лет назад на территории Европы климат резко поменялся — глобальное похолодание продлилось несколько веков, что привело к глубинным изменениям в экосистеме и стало причиной гибели большинства видов животных, потребляемых неандертальцами в пищу. Учёные считают, что пережить похолодание смогли более современные люди, сумевшие быстро приспособиться к погодным условиям и поменявшие рацион питания.
Неспособность добывать пропитание в резко изменившихся условиях сыграла с древними людьми злую шутку — вымершие животные и неумение адаптироваться спровоцировали рост смертности от истощения и заболеваний, вызванных сильными холодами и резкой сменой климата.