ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2018, 11:46

Учёные назвали причину вымирания древних людей

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Laurent Cipriani

Фото: © AP Photo/Laurent Cipriani

В качестве основной версии учёные называют глобальное изменение климата на планете.

Учёные из Нортумбрийского университета после нескольких месяцев исследований в пещерах Румынии установили, что причиной вымирания неандертальцев могло стать резкое понижение температуры и изменение климата, пишет Eurek Alert.

Химический анализ сталагмитов в пещерах показал, что более 40 тыс. лет назад на территории Европы климат резко поменялся — глобальное похолодание продлилось несколько веков, что привело к глубинным изменениям в экосистеме и стало причиной гибели большинства видов животных, потребляемых неандертальцами в пищу. Учёные считают, что пережить похолодание смогли более современные люди, сумевшие быстро приспособиться к погодным условиям и поменявшие рацион питания.

Неспособность добывать пропитание в резко изменившихся условиях сыграла с древними людьми злую шутку — вымершие животные и неумение адаптироваться спровоцировали рост смертности от истощения и заболеваний, вызванных сильными холодами и резкой сменой климата.

BannerImage
Сергей Андреев
  • Новости
  • неандертальцы
  • Изменение климата
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar