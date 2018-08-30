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Регион
Опубликовано 30 августа 2018, 11:43

Перевернём календарь без пробок. Московские дороги 3 сентября будут свободными

В первый день нового учебного года ожидается меньше заторов на дорогах, чем, к примеру, в последнюю неделю августа.

Аналитики сервиса "Яндекс.Пробки" ожидают снижения уровня загруженности московских дорог 3 сентября по сравнению с последней неделей лета.

— Интересно, что при этом именно 1 сентября загруженность и утром, и вечером меньше, чем в предсентябрьскую неделю. В этом году первый учебный день выпал на субботу, а значит, стоит ожидать, что утром в понедельник будет свободнее обычного, — говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса".

Ранее в сервисе отметили, то загруженность дорог в российской столице в последнюю неделю лета в дневное время выросла более чем на 33%.

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Алексей Берковиц
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