Перевернём календарь без пробок. Московские дороги 3 сентября будут свободными

В первый день нового учебного года ожидается меньше заторов на дорогах, чем, к примеру, в последнюю неделю августа.

— Интересно, что при этом именно 1 сентября загруженность и утром, и вечером меньше, чем в предсентябрьскую неделю. В этом году первый учебный день выпал на субботу, а значит, стоит ожидать, что утром в понедельник будет свободнее обычного, — говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса".