Трагедия над Сахалином. Как советские ракетчики корейский "боинг" сбили

Оглавление Рейс KAL 007 Первый перехват Атака Версия советской стороны Расследование

К началу 80-х, после полутора десятилетий политики разрядки, отношения между СССР и США ухудшились до уровня едва ли не Карибского кризиса. Советское вторжение в Афганистан, приход к власти бескомпромиссного Рейгана, система стратегической оборонной инициативы и намерение американцев разместить ракеты "Першинг II" в Европе вызвали резкое обострение отношений.

Весной 1983 года в Тихом океане были проведены учения Fleet’Ex, ставшие самыми масштабными со времён Второй мировой войны. Район учений находился в непосредственной близости от советских границ.

Кроме того, периодически над Камчаткой и Курильскими островами совершали полёты самолёты радиоэлектронной разведки "Боинг RC-135". Советские ПВО стремились их сбивать, но получалось это далеко не всегда. Каждый случай, когда ПВО упускали самолёт-разведчик, становился поводом для разноса начальников дальневосточных служб ПВО.

Рейс KAL 007

Разбившийся самолёт за 2 года до катастрофы. Фото: © Википедия

Рейс KAL 007, совершавшийся корейскими авиалиниями, пролегал от Нью-Йорка до Анкориджа, откуда самолёт вылетал в Сеул. Полёт проходил преимущественно над Тихим океаном. На борту самолёта находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров. Из них 82 пассажира были гражданами Кореи, 62 — американцами, 28 — японцами, 23 — тайваньцами. Помимо них присутствовали граждане ещё десяти государств.

В 03:00 по местному времени дозаправившийся на Аляске самолёт вылетел из Анкориджа. Но уже через десять минут после взлёта самолёт начал понемногу отклоняться от заданного курса. Расследование причин этого отклонения так и не дало чёткого ответа, почему это произошло. По одной версии — экипаж по какой-то причине не переключил автопилот из одного режима в другой. По другой версии — экипаж всё сделал правильно, но из-за технических неполадок автопилот не перешёл в другой режим.

Экипаж не заметил, что автопилот работает в другом режиме, они даже не представляли, что могут отклониться от курса. Между тем лайнер двигался в сторону Камчатки.

В обычных условиях это было бы не фатально. Самолёт в любом случае летел в направлении Сеула, просто отклонился от маршрута на 300 километров в сторону и летел бы чуть дольше, чем обычно. Однако Камчатка была закрытым воздушным пространством. Помимо военных баз там проводились и испытания ракет.

Из-за напряжённой международной обстановки советские ПВО и так находились в режиме повышенной готовности. Вдобавок по стечению обстоятельств именно в эти дни на Камчатке были запланированы ракетные испытания, из-за чего ПВО находились в режиме боевой готовности.

Первый перехват

В 15:51 (время по UTC, на Дальнем Востоке в это время была ночь) корейский самолёт вошёл в воздушное пространство над Камчаткой. На перехват самолёта были отправлены четыре МиГ-23. Однако, пролетев над южной частью Камчатки, самолёт покинул советское воздушное пространство, его не успели перехватить. Корейский лайнер продолжил полёт над Охотским морем.

Теперь самолёт двигался уже в сторону Сахалина. Советские РЛС отслеживали его маршрут, а две авиабазы на Сахалине были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

В это время в руководстве ПВО решали, что делать с самолётом. Командующий ПВО Дальневосточного военного округа Валерий Каменский колебался. С одной стороны, он приказал нарушителя уничтожить, с другой — просил провести идентификацию, то есть проверить, не мог ли это быть невесть как заблудившийся пассажирский лайнер. Однако командующий 40-й истребительной авиадивизией Корнуков был настроен куда решительнее. Он был уверен, что никаких гражданских самолётов тут не может быть, просто потому что такого не может быть никогда, а по маршруту цели очевидно, что это самолёт-разведчик, пролетевший сначала над Камчаткой, а теперь двигающийся к Сахалину. Поэтому Корнуков выступал за то, чтобы сбить самолёт, если он ещё раз нарушит советское воздушное пространство. Что, судя по его курсу, было неминуемо.

У такой решительности Корнукова были причины. Весной, во время американских учений в Тихом океане, звено американских истребителей нарушило советское воздушное пространство над Курильскими островами, а Корнуков не отреагировал и перехватчики не поднял. За что ему устроили жёсткий разнос сверху. Так что теперь он выступал сторонником самых решительных и бескомпромиссных мер.

Атака

Фото: © Википедия

На перехват нарушителя подняли три Су-15 с аэродрома Сокол и один МиГ с аэродрома Смирных. Вскоре Су-15, пилотируемый майором Осиповичем, вышел к цели. Осипович доложил, что видит бортовые огни и ряд иллюминаторов. Однако более точно описать самолёт было невозможно. На земле решили, что это ничего не значит, поскольку бортовые огни есть у всех самолётов, а с иллюминаторами что-то могли придумать. Тем более что "боинг"-разведчик (RC-135) в темноте, да ещё и на расстоянии, достаточно трудно визуально отличить от пассажирского лайнера.

По советским инструкциям нарушителя полагалось попытаться принудить к посадке. Для этого надо было либо выйти на гражданскую частоту и попытаться установить радиоконтакт, либо пострелять трассирующими пулями рядом с самолётом, чтобы обратить на себя внимание пилотов. Только если нарушитель не реагировал на все эти сигналы, открывался огонь на поражение.

Однако у самолёта в боекомплекте не было трассирующих снарядов. Перехватчиков ими вообще комплектовали очень редко, чтобы не демаскировать их. Поэтому Осипович начал стрелять обычными бронебойными. Но ничего не вышло, экипаж их просто не заметил.

Разбившийся самолёт в 1978 году (в период работы в Condor Airlines). Фото: © Википедия

Тем временем на земле уже передавалась по цепочке вниз команда открыть огонь на поражение. Добро дал командующий Дальневосточным округом Третьяк. От него приказ получил командующий ПВО Каменский, который спустил его Корнукову, а тот по цепочке вниз до Осиповича.

Тем временем самолёт вот-вот должен был покинуть советское воздушное пространство. К тому же он начал снижать скорость, набирая высоту, что в ПВО посчитали манёвром для ухода от перехватчика, поскольку Су не мог лететь на такой скорости, как "боинг", и начинал сваливаться в штопор уже на 400 километрах в час.

В 18:26 по UTC Осипович выпустил две ракеты. Одна прошла мимо, другая поразила цель. После этого корейский самолёт начал медленно снижаться. Около пяти минут экипажу удавалось сохранять контроль над управлением лайнера. Он снизился до высоты три тысячи метров, после чего контроль над ним был потерян.

Версия советской стороны

Фото: © AP Photo/Terril Jones

Первоначально СССР хранил молчание. Первые новостные сообщения из Кореи гласили, что самолёт, возможно, приземлился на территории СССР из-за неполадок. Однако американцы обо всём произошедшем прекрасно знали, и уже 1 сентября госсекретарь Шульц созвал экстренную пресс-конференцию, на которой представил перехваты радиопереговоров советских пэвэошников.

Первоначально в СССР не знали, что делать. Андропов уже сильно болел, поэтому несколько дней СССР ничего не предпринимал. Сначала планировалось рассказать правду — самолёт был сбит из-за ошибки идентификации. Однако в последний момент было решено всё переиграть и выдвинуть контрверсию — самолёт был сбит, поскольку выполнял разведывательный полёт.

5 сентября официальное заявление сделал американский президент Рейган, назвавший атаку корейского самолёта "преступлением против человечества" и "актом варварской жестокости". На 6 сентября было назначено созванное американцами заседание Совбеза ООН. На нём они представили детальные расшифровки советских радиопереговоров и продемонстрировали карту полёта самолёта с отклонением от курса.

После такого отрицать что-либо было просто безумием. 9 сентября была созвана пресс-конференция, на которую отправили отдуваться начальника Генштаба маршала Огаркова. На ней была представлена официальная советская версия. Она гласила, что нарушение границы было умышленным и спланированным — для проверки советских ПВО. Самолёт не отвечал на попытки вступить с ним в контакт и не подчинялся командам перехватчиков, поэтому был сбит. Маршал выразил сожаление из-за гибели людей, но возложил вину на американские спецслужбы, которые "тестировали" советские ПВО, сознательно подставив под удар пассажирский лайнер.

США отреагировали на этот инцидент запретом на полёты советских самолётов в Америку. Рейган также пообещал, что система GPS будет открыта для всех, чтобы в дальнейшем исключить подобные трагические инциденты.

Расследование

Фото: © AP Photo

Самолёт упал в советских водах, поэтому никто, кроме советских поисковиков, не имел доступа к месту аварии. Официально СССР до самого конца отрицал, что в результате поисковых работ удалось найти что-то существенное для расследования. В действительности поисковики достаточно быстро обнаружили бортовые самописцы самолёта, но их показания не стыковались с официально объявленной советской версией (сознательное и спланированное нарушение воздушного пространства). Поэтому все эти данные были засекречены.

Международная организация гражданской авиации провела своё независимое расследование. Однако, не имея доступа к месту крушения и показаниям бортовых самописцев, следователи были ограничены в выводах. В итоге организация пришла к выводу, что экипаж нарушил советское воздушное пространство неумышленно — либо из-за невнимательности при работе с автопилотом, либо из-за технических неполадок.

Родственники погибших американских граждан создали ассоциацию и заручились поддержкой группы американских конгрессменов. На волне перестроечной гласности конгрессмены написали несколько писем Горбачёву с просьбой сообщить информацию, известную советской стороне.

Фото: © AP Photo

После распада СССР письма стали писать уже Ельцину. В конце концов новый президент объявил, что в архивах найдены секретные документы об обстоятельствах инцидента и вскоре они будут переданы для публикации. В 1992 году было опубликовано несколько секретных меморандумов спецслужб, а в 1993 году бортовые самописцы, обломки самолёта и прочие найденные при поисках объекты были переданы Южной Корее. Другая часть предметов была передана Японии, а также родственникам погибших американцев.

Было проведено новое международное расследование с учётом теперь уже рассекреченных данных. Выяснилось, что пилоты самолёта не осознавали, что отклонились от курса и дважды вторглись в советское воздушное пространство. Также было ясно, что они не заметили предупредительных выстрелов Осиповича.

Также подтвердилось, что в советской ПВО были уверены, что сбивают разведчик RC-135. Только через несколько часов стало понятно, что сбит пассажирский лайнер. Первоначально планировалось объявить, что произошла ошибка идентификации. Однако из-за того, что были применены не все методы идентификации (в частности, не было попыток установления радиоконтакта), советское руководство опасалось, что это станет поводом для новых обвинений. Поэтому было принято решение засекретить информацию об обнаружении самописцев и придерживаться версии разведывательной провокации. Спешка, из-за которой с самолётом не попытались установить радиоконтакт, объяснялась тем, что он уже готовился покинуть советское воздушное пространство и его боялись упустить и получить разнос сверху за нерасторопность.

Засекреченность расследования вплоть до начала 90-х породила много конспирологических теорий заговора. Одна из них гласит, что СССР действительно сбил самолёт-разведчик, а не пассажирский лайнер. В качестве главного аргумента выдвигается тот факт, что тела пассажиров так и не были обнаружены, только отдельные вещи.

Ещё одна версия гласит, что самолёту удалось сесть на территории Японии, но со всех пассажиров взяли подписку о неразглашении и засекретили информацию об их спасении. Как подвид этой версии существует версия о том, что самолёт приземлился в Советском Союзе, а все пассажиры будто бы были отправлены в секретные тюрьмы, что не выдерживает никакой критики.

Однако стоит учесть, что провернуть такую операцию с гражданами полутора десятков государств достаточно сложно. Не говоря уже о том, что среди пассажиров были весьма известные персоны. Например, конгрессмен Лоуренс Паттон Макдональд — кузен знаменитого генерала Паттона.

В конце концов, не совсем понятно, зачем могли понадобиться такие сложности, если учесть, что главным последствием для СССР стал только временный запрет на полёты советских самолётов в Америку. Ракеты "Першинг II" американцы в любом случае собирались разместить в Европе и сделали бы это и без инцидента с корейским самолётом.