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Регион
Опубликовано 30 августа 2018, 15:16

Поклонская выразила соболезнования родным и близким Кобзона

Наталья Поклонская. Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Государственный думы России Наталья Поклонская на своей странице в ВК выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона в связи с его смертью.

— Выражаю соболезнование родным и близким народного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Его творчество всегда останется и будет вдохновлять каждое поколение, — написала парламентарий.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти народного артиста СССР. Певец Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни.

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Анна Стрельцова
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