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Регион
Опубликовано 1 сентября 2018, 17:42

К побережью Мьянмы приплыл корабль-призрак

Фото &copy; Twitter/Nelson Toro&rlm;

Фото © Twitter/Nelson Toro‏

Как отмечается, в последний раз судно видели у побережья Тайваня, оно ходило под индонезийским флагом.

"Корабль-призрак" сел на мель южного побережья Мьянмы в Андаманском море без экипажа, сообщает издание Myanmar Times.

— Непонятно, каким образом столь большое судно очутилось в наших водах. Власти присмотрят за кораблём, — цитирует издание слова местного парламентария Не Уин Янгона.

Отмечается, что судно в последний раз видели в 2009 году у побережья Тайваня. Оно ходило под индонезийским флагом. Местные власти подчеркнули, что экипаж покинул его недавно. Личности владельцев корабля в настоящее время устанавливаются.

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Константин Агапов
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