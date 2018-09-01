К побережью Мьянмы приплыл корабль-призрак
Фото © Twitter/Nelson Toro
Как отмечается, в последний раз судно видели у побережья Тайваня, оно ходило под индонезийским флагом.
"Корабль-призрак" сел на мель южного побережья Мьянмы в Андаманском море без экипажа, сообщает издание Myanmar Times.
GHOST SHIP: A mysterious container #ship with no sailors or cargo on board ran aground off the coast of Thongwa, in Yangon Region on Thursday. A #Navy team is inspecting the vessel. The ship, "Sam Ratulangi PB 1600,” was first spotted about 7 miles off #Myanmar #NEWS #ships #NEW pic.twitter.com/uOEjNo9qSx— Nelson Toro (@Nelsonpuntocom) September 1, 2018
— Непонятно, каким образом столь большое судно очутилось в наших водах. Власти присмотрят за кораблём, — цитирует издание слова местного парламентария Не Уин Янгона.
Отмечается, что судно в последний раз видели в 2009 году у побережья Тайваня. Оно ходило под индонезийским флагом. Местные власти подчеркнули, что экипаж покинул его недавно. Личности владельцев корабля в настоящее время устанавливаются.