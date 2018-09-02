Боно потерял самое дорогое. U2 прервала концерт в Берлине

Ирландская группа U2 была вынуждена прервать свой концерт в Берлине на Mercedes-Benz Arena из-за того, что у солиста Боно резко пропал голос. 58-летний фронтмен исполнял песни в течение 20 минут, на композиции Red Flag Day публика перестала его слышать. Боно попросил выключить дым-машины, но от этого ему не стало легче. Из-за оборвавшегося концерта группа выпустила пресс-релиз.

— Боно был в отличной форме и с отличным голосом... После нескольких песен он полностью потерял голос. Мы не знаем, из-за чего это произошло, и консультируемся у врачей. Мы ценим понимание со стороны нашей аудитории и поддержку наших поклонников в Берлине и тех, кто приехал ради концерта издалека. Мы скоро обновим информацию, — запись подписана: "Адам, Ларри и Эдж".

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs - show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg — EFTM : + + (@EFTM) 1 сентября 2018 г.