ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября 2018, 04:52

Премьер Японии рассказал, на что рассчитывает при переговорах с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Визит Синдзо Абэ в Россию начнётся с 11 сентября, он посетит Восточный экономический форум во Владивостоке.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на углублённую дискуссию с президентом РФ Владимиром Путиным на двусторонних переговорах, которые планируется провести в сентябре во Владивостоке.

В интервью изданию Sankei Абэ также подтвердил, что хочет решить проблему с мирным договором.

Премьер Японии коснулся и отношений с КНДР, заявив, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы вслед за США продвинуться на шаг вперёд в двусторонних отношениях с Пхеньяном.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Япония
  • Путин
  • Синдзо Абэ
  • В мире
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar