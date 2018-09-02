Премьер Японии рассказал, на что рассчитывает при переговорах с Путиным

Визит Синдзо Абэ в Россию начнётся с 11 сентября, он посетит Восточный экономический форум во Владивостоке.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на углублённую дискуссию с президентом РФ Владимиром Путиным на двусторонних переговорах, которые планируется провести в сентябре во Владивостоке.

В интервью изданию Sankei Абэ также подтвердил, что хочет решить проблему с мирным договором.