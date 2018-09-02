Путин поздравил "Гознак" с 200-летним юбилеем

Российский лидер отметил художественный уровень и защищённость российских монет и банкнот.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов акционерного общества "Гознак" с 200-летним юбилеем предприятия. Письмо с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.

— Благодаря богатейшему профессиональному наследию, вашему ответственному отношению к делу технические решения, применяемые на "Гознаке", и сегодня востребованы во всём мире, — написал Путин.

Президент отметил, что художественный уровень и защищённость российских монет, банкнот, документов по праву считаются высочайшими, и выразил уверенность в том, что на добросовестность сотрудников "Гознака" можно положиться.