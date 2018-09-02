"Позорные шакалы". Поклонская обвинила убийц Захарченко в трусости

Парламентарий отметила, что погибший навсегда останется в памяти людей как сильный, храбрый, мужественный герой, на которого нужно равняться.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая посетила Донецк лично проститься с главой ДНР Александром Захарченко, назвала организаторов и исполнителей теракта против лидера ополчения позорными шакалами. По мнению экс-прокурора Крыма, убийцы Бати, кто бы это не был, навсегда останутся в истории как "трусливые и позорные шакалы".

— Захарченко — настоящий народный герой, герой России, который положил жизнь за свою родину, за родной Донбасс, за русский Донбасс. Он в памяти всегда останется для нас настоящим сильным, храбрым, мужественным героем, на которого нужно равняться. То подлое убийство, циничное, трусливое, могли совершить только позорные шакалы, — подчеркнула Поклонская.

Депутат выразила уверенность, что преступники понесут ответственность перед богом. Она пообещала, что будет сделано всё возможное, чтобы они понесли ответственность и перед человеческим судом.