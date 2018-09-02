В Триполи введён режим чрезвычайного положения из-за непрекращающихся боёв
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Как отмечается, воюющие стороны используют тяжёлую артиллерию и крупнокалиберные пулемёты.
В ливийской столице Триполи введено чрезвычайное положение из-за ожесточённых столкновений, которые не заканчиваются уже неделю. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.
В стычках с одной стороны участвует 7-я пехотная бригада, состоящая из выходцев города Тархуна. Город расположен в 60 километрах от столицы. С другой стороны в атаках принимают участие члены батальона "Революционеры Триполи", подконтрольного Переходному национальному совету.
Отмечается, что в столкновениях погибло около 40 человек и десятки получили ранения. В ход идёт тяжёлая артиллерия и крупнокалиберные пулемёты. Триполи несколько раз подвергался миномётным обстрелам.
Ранее сообщалось, что военные США подвергли "точечной бомбардировке" район города Бени-Валид.