В Триполи введён режим чрезвычайного положения из-за непрекращающихся боёв

Как отмечается, воюющие стороны используют тяжёлую артиллерию и крупнокалиберные пулемёты.

В ливийской столице Триполи введено чрезвычайное положение из-за ожесточённых столкновений, которые не заканчиваются уже неделю. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

В стычках с одной стороны участвует 7-я пехотная бригада, состоящая из выходцев города Тархуна. Город расположен в 60 километрах от столицы. С другой стороны в атаках принимают участие члены батальона "Революционеры Триполи", подконтрольного Переходному национальному совету.

Отмечается, что в столкновениях погибло около 40 человек и десятки получили ранения. В ход идёт тяжёлая артиллерия и крупнокалиберные пулемёты. Триполи несколько раз подвергался миномётным обстрелам.