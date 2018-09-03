В Ливии из тюрьмы сбежали 400 заключённых
Фото: © flickr.com/Kim Daram
Около 400 заключённых сбежали в воскресенье, 2 сентября, после беспорядков в тюрьме на южной окраине ливийской столицы Триполи, сообщает телеканал Alarabiya со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Охранники, чтобы избежать жертв, не открывали огонь на поражение.
— Задержанные смогли снести двери и сбежать после того, как узнали, что недалеко от тюрьмы Айн-Зара идёт бой между соперничающими вооружёнными группировками, — сообщили в судебной полиции.
Большинство задержанных в тюрьме были осуждены за обычные криминальные преступления или поддержку бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году.
Согласно сообщению министерства здравоохранения страны, погибло по меньшей мере 40 человек и более сотни получили ранения в столкновении конкурирующих бандформирований в южном пригороде ливийской столицы. В некоторых районах было использовано тяжёлое вооружение.