Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 00:51

В Ливии из тюрьмы сбежали 400 заключённых

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Kim Daram

Фото: © flickr.com/Kim Daram

Около 400 заключённых сбежали в воскресенье, 2 сентября, после беспорядков в тюрьме на южной окраине ливийской столицы Триполи, сообщает телеканал Alarabiya со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Охранники, чтобы избежать жертв, не открывали огонь на поражение.

— Задержанные смогли снести двери и сбежать после того, как узнали, что недалеко от тюрьмы Айн-Зара идёт бой между соперничающими вооружёнными группировками, — сообщили в судебной полиции.

Большинство задержанных в тюрьме были осуждены за обычные криминальные преступления или поддержку бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году.

Согласно сообщению министерства здравоохранения страны, погибло по меньшей мере 40 человек и более сотни получили ранения в столкновении конкурирующих бандформирований в южном пригороде ливийской столицы. В некоторых районах было использовано тяжёлое вооружение.

BannerImage
Иван Комогорцев
  • Новости
  • Ливия
  • побеги
  • В мире
  • триполи
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar