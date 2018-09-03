В Ливии из тюрьмы сбежали 400 заключённых

Около 400 заключённых сбежали в воскресенье, 2 сентября, после беспорядков в тюрьме на южной окраине ливийской столицы Триполи, сообщает телеканал Alarabiya со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Охранники, чтобы избежать жертв, не открывали огонь на поражение.

— Задержанные смогли снести двери и сбежать после того, как узнали, что недалеко от тюрьмы Айн-Зара идёт бой между соперничающими вооружёнными группировками, — сообщили в судебной полиции.

Большинство задержанных в тюрьме были осуждены за обычные криминальные преступления или поддержку бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году.