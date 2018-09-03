Путин поприветствовал участников и гостей IV Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям IV Восточного экономического форума. Российский лидер отметил, что ВЭФ является важной площадкой для диалога политиков, общественных деятелей, бизнесменов, а также экспертов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В мероприятии примут участие делегации из более чем 60 государств.

Темой данной встречи в этом году станет "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

— Для содействия бизнес-инициативам в дальневосточных регионах мы сформировали территории опережающего развития со значительными преференциями для компаний, для запуска новых производств. Создали портовую зону с особым режимом таможенного и налогового регулирования — свободный порт Владивосток, — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер напомнил о реализации масштабных социальных, инфраструктурных, образовательных и других программ. Как подчеркнул Владимир Путин, всё это открывает широкие перспективы для партнёрства, торговли, долгосрочных капиталовложений, а также для освоения современных эффективных вариантов сотрудничества, в том числе в рамках таких структур, как ЕврАзЭС, ШОС, АТЭС.