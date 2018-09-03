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Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 07:16

"Чтобы родители не сердились". Лавров пожелал первоклашкам удачи в учебном году

Фото: &copy;РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал первоклассникам удачи и успехов в новом учебном году. Министр выступил перед школьниками на торжественной линейке в гимназии имени Евгения Примакова в подмосковных Раздорах.

— Прежде всего, конечно, хочу поздравить первоклассников, у вас наиболее ответственная миссия в этом году, потому что вы первый раз переступили порог этого замечательного учебного заведения, — сказал Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел пожелал первоклашкам удачи и чтобы "родители не сердились".

Лавров также выразил надежду, что ученикам удастся почерпнуть в этой гимназии традиции, которые передавались из поколения в поколение.

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Янковская Ольга
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