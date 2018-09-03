"Чтобы родители не сердились". Лавров пожелал первоклашкам удачи в учебном году

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал первоклассникам удачи и успехов в новом учебном году. Министр выступил перед школьниками на торжественной линейке в гимназии имени Евгения Примакова в подмосковных Раздорах.

— Прежде всего, конечно, хочу поздравить первоклассников, у вас наиболее ответственная миссия в этом году, потому что вы первый раз переступили порог этого замечательного учебного заведения, — сказал Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел пожелал первоклашкам удачи и чтобы "родители не сердились".