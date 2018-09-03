Софи Тёрнер из "Игры престолов" намекнула на свою беременность

Недавно папарацци засняли популярную актрису с большим животом. Рядом с ней был её жених Джо Джонас.

На днях актриса Софи Тёрнер, известная по сериалу "Игра престолов", посетила игру по теннису. Она была вместе со своим женихом — Джо Джонасом. Само собой, их застали папарацци.

Для выхода в свет актриса выбрала клетчатый костюм свободного кроя. На одном из снимков можно увидеть живот актрисы. Оказалось, что Тёрнер решила пошутить над папарацци и подложила под пиджак подушку.

Несмотря на шутку, фанаты актрисы приняли этот знак за намёк на беременность. Съёмки "Игры престолов" уже завершены, а у Тёрнер и Джонаса уже запланирована свадьба.