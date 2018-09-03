Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 09:50

Софи Тёрнер из "Игры престолов" намекнула на свою беременность

Фото &copy; Twitte/@NastiaRubya

Фото © Twitte/@NastiaRubya

Недавно папарацци засняли популярную актрису с большим животом. Рядом с ней был её жених Джо Джонас.

На днях актриса Софи Тёрнер, известная по сериалу "Игра престолов", посетила игру по теннису. Она была вместе со своим женихом — Джо Джонасом. Само собой, их застали папарацци.

Для выхода в свет актриса выбрала клетчатый костюм свободного кроя. На одном из снимков можно увидеть живот актрисы. Оказалось, что Тёрнер решила пошутить над папарацци и подложила под пиджак подушку.

Несмотря на шутку, фанаты актрисы приняли этот знак за намёк на беременность. Съёмки "Игры престолов" уже завершены, а у Тёрнер и Джонаса уже запланирована свадьба.

Напомним, жених Тёрнер прославился благодаря участию в музыкальной группе Jonas Brothers, которая была создана им и его братьями Ником и Кевином. Джонас снимался в сериале Jonas канала Disney, а сейчас выступает в музыкальном коллективе DNCE.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar