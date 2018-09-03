Названы все авторы сценария фильма "Изгой-один. Звёздные войны. Истории"

Оказалось, что среди них был режиссёр двух кинолент из серии "Миссия невыполнима".

Режиссёр Крис Вайц в недавнем интервью рассказал о том, что сценарий фильма "Изгой-один. Звёздные войны. Истории" переписывали разные сценаристы. Среди них был Кристофер Маккуорри, постановщик блокбастера "Миссия невыполнима. Последствия".

Также стало известно, что Гари Уитта написал черновой вариант, потом несколько версий сделал сам Вайц. После этого к проекту присоединились Тони Гилрой, Кристофер Маккуорри, Скотт Бёрнс, а также Майкл Арндт.

По словам Вайца, всё хорошо завершилось благодаря Гарету Эдвардсу. Режиссёр считает, что фильм родился именно из идей Эдвардса, которые он заложил в самом начале.