Экономика, Курилы и КНДР. Абэ рассказал, что хотел бы обсудить с Путиным на ВЭФ

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась четыре месяца назад на Петербургском международном экономическом форуме.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил подготовку своего визита во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 10–13 сентября. Об этом он заявил на встрече с членами правительства в понедельник. По словам политика, японская сторона прорабатывает возможность личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Среди тем, которые Синдзо Абэ планирует обсудить с российским лидером, — совместная хозяйственная деятельность на четырёх южных Курильских островах и международная политика.

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

— Мы проведём беседу по душам по теме совместной экономической деятельности на Курильских островах (...) Я полон решимости добиться прогресса в переговорах по мирному договору, — отметил Абэ.

Что касается экономических отношений, то здесь японский премьер подчеркнул существенный прогресс по плану сотрудничества из восьми пунктов.

— Также я хочу подтвердить взаимодействие с Россией по важным международным проблемам, в первую очередь по Северной Корее, — подчеркнул он.

Напомним, что в последний раз Путин и Абэ встречались в конце мая текущего года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин отмечал, что Россия и Япония проявляют обоюдный интерес к развитию отношений.