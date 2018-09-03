Фанат "Игры престолов" напечатал на 3D-принтере Тириона Ланнистера в полный рост

На создание фигурки ушло около 60 дней. Статуя персонажа популярного сериала вести почти 13 килограммов.

Фанаты сериала "Игры престолов" уже давно вошли в Книгу рекордов Гиннесса за свою невероятную изобретательность. Буквально на днях Джефф Кристиансон распечатал на 3D-принтере статую Тириона Ланнистера в полный рост.

Сначала молодой человек напечатал персонажа по частям. После он склеил их все вместе, замазал щели, отшлифовал и покрасил их акриловой краской. На эту кропотливую работу у Джеффа ушло около 60 дней. Весит статуя почти 13 килограммов.