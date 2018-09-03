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Опубликовано 3 сентября 2018, 09:40

Фанат "Игры престолов" напечатал на 3D-принтере Тириона Ланнистера в полный рост

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

На создание фигурки ушло около 60 дней. Статуя персонажа популярного сериала вести почти 13 килограммов.

Фанаты сериала "Игры престолов" уже давно вошли в Книгу рекордов Гиннесса за свою невероятную изобретательность. Буквально на днях Джефф Кристиансон распечатал на 3D-принтере статую Тириона Ланнистера в полный рост.

Сначала молодой человек напечатал персонажа по частям. После он склеил их все вместе, замазал щели, отшлифовал и покрасил их акриловой краской. На эту кропотливую работу у Джеффа ушло около 60 дней. Весит статуя почти 13 килограммов.

Ранее парень печатал Железный трон. Теперь он стоит рядом с Тирионом.

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Сергей Сурепин
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