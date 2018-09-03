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Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 08:50

Вот это поворот! Школьники запустили в небо пятёрку, но что-то пошло не так

Забавная и очень жизненная ситуация произошла во время торжественной линейки в одной из российских школ. Организаторы хотели отметить день знаний, запустив в небо шарик в форме пятёрки, но при взлёте надувная цифра перевернулась.

Праздничная пятёрка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учёбе

ведущая праздника

Появившись в Сети, видео практически сразу стало вирусным. Пользователи отметили, что давно не видели ничего более честно и жизненного. Кстати, согласно первоначальной информации, ролик был снят в одной из школ Якутска, но комментаторы опровергают эту версию и утверждают, что инцидент произошёл во Владивостоке.

ЭТО НЕ ЯКУТСК И НЕ ЯКУТИЯ ВООБЩЕ! Это Приморский край, город Владивосток, 22-я школа

Yaponec

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Татьяна Кондратьева
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