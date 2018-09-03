Вот это поворот! Школьники запустили в небо пятёрку, но что-то пошло не так
Забавная и очень жизненная ситуация произошла во время торжественной линейки в одной из российских школ. Организаторы хотели отметить день знаний, запустив в небо шарик в форме пятёрки, но при взлёте надувная цифра перевернулась.
Праздничная пятёрка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учёбе
Появившись в Сети, видео практически сразу стало вирусным. Пользователи отметили, что давно не видели ничего более честно и жизненного. Кстати, согласно первоначальной информации, ролик был снят в одной из школ Якутска, но комментаторы опровергают эту версию и утверждают, что инцидент произошёл во Владивостоке.
ЭТО НЕ ЯКУТСК И НЕ ЯКУТИЯ ВООБЩЕ! Это Приморский край, город Владивосток, 22-я школа