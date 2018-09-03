Киберспорт не планируют включать в программу Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что МОК не планирует включать киберспортивные дисциплины в программу Олимпийских игр. Он подчеркнул, что компьютерные игры пропагандируют насилие и дискриминацию.

Бах указал, что в данном случае речь идёт о шутерах. Также Бах добавил, что любой вид единоборств берёт своё начало от реальных драк между людьми. Вместе с этим он подчеркнул, что спорт — цивилизованное понимание драк. По мнению Баха, если в киберспорте нужно кого-то убивать, то его не может быть в Олимпийских играх.