Киберспорт не планируют включать в программу Олимпийских игр
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Международный олимпийский комитет отказался от идеи включать виртуальные игры в программу Олимпиады.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что МОК не планирует включать киберспортивные дисциплины в программу Олимпийских игр. Он подчеркнул, что компьютерные игры пропагандируют насилие и дискриминацию.
Бах указал, что в данном случае речь идёт о шутерах. Также Бах добавил, что любой вид единоборств берёт своё начало от реальных драк между людьми. Вместе с этим он подчеркнул, что спорт — цивилизованное понимание драк. По мнению Баха, если в киберспорте нужно кого-то убивать, то его не может быть в Олимпийских играх.
Президент МОК своё заявление сделал на фоне решения Олимпийского совета Азии включить киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов. В 2018 году игры будут проходить в индонезийских Джакарте и Палембанге. Пока неизвестно, какие именно киберспортивные дисциплины будут включены в программу.