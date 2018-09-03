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Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 09:30

Киберспорт не планируют включать в программу Олимпийских игр

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Международный олимпийский комитет отказался от идеи включать виртуальные игры в программу Олимпиады.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что МОК не планирует включать киберспортивные дисциплины в программу Олимпийских игр. Он подчеркнул, что компьютерные игры пропагандируют насилие и дискриминацию.

Бах указал, что в данном случае речь идёт о шутерах. Также Бах добавил, что любой вид единоборств берёт своё начало от реальных драк между людьми. Вместе с этим он подчеркнул, что спорт — цивилизованное понимание драк. По мнению Баха, если в киберспорте нужно кого-то убивать, то его не может быть в Олимпийских играх.

Президент МОК своё заявление сделал на фоне решения Олимпийского совета Азии включить киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов. В 2018 году игры будут проходить в индонезийских Джакарте и Палембанге. Пока неизвестно, какие именно киберспортивные дисциплины будут включены в программу.

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Сергей Сурепин
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