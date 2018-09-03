Спустя 24 года геймер раскрыл последний секрет Doom 2

Настойчивость игрока отметил даже создатель игры Джон Ромеро. Он поздравил геймера с прохождением шутера на 100%, что случилось впервые за 24 года. Создатель игры подтвердил, что Zero Master единственный, которому удалось это сделать.

Речь идёт про секретный телепорт на 15-м уровне игры. Геймеры не могли активировать его, так как сектор телепортации автоматически закрывался при приближении. Почти четверть века секрет оставался неразгаданным. Однако Zero Master нашёл способ, как справиться с этой задачей. Он уничтожил всех монстров на уровне, кроме одного, заманил его к телепорту и позволил ударить себя. Враг толкнул игрока в сторону телепорта — он активировал секрет. Джон Ромеро подтвердил, что это было единственным способом пройти уровень полностью.