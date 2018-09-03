Спустя 24 года геймер раскрыл последний секрет Doom 2
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Создатель культовой игры подтвердил, что Zero Master единственный, кому удалось добиться этого результата.
Последний секрет культовой компьютерной игры Doom 2 удалось раскрыть только спустя 24 года после выхода шутера. Это удалось сделать геймеру под псевдонимом Zero Master. Соответствующее видео он опубликовал на YouTube.
Настойчивость игрока отметил даже создатель игры Джон Ромеро. Он поздравил геймера с прохождением шутера на 100%, что случилось впервые за 24 года. Создатель игры подтвердил, что Zero Master единственный, которому удалось это сделать.
Речь идёт про секретный телепорт на 15-м уровне игры. Геймеры не могли активировать его, так как сектор телепортации автоматически закрывался при приближении. Почти четверть века секрет оставался неразгаданным. Однако Zero Master нашёл способ, как справиться с этой задачей. Он уничтожил всех монстров на уровне, кроме одного, заманил его к телепорту и позволил ударить себя. Враг толкнул игрока в сторону телепорта — он активировал секрет. Джон Ромеро подтвердил, что это было единственным способом пройти уровень полностью.