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Опубликовано 3 сентября 2018, 09:56

Геймеры получат ещё один мощный смартфон для современных игр

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Roland Quandt &rlm;

Фото: © twitter.com/Roland Quandt ‏

На этот раз уникальное устройство решила выпустить компания Nubia. Гаджет получил название Red Magic 2.

В середине апреля компания Nubia представила игровой смартфон с RGB-подсветкой. Гаджет получил название Red Magic. Теперь фирма планирует выпустить вторую версию смартфона с более мощным железом.

Согласно инсайдерской информации, гаджет почти готов к анонсу. Смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 — в предыдущей версии стоял Snapdragon 835. Также гаджет получил дополнительные клавиши на боковых панелях — они помогут геймерам во время игры.

Предполагается, что устройство получит 8 гигабайт оперативной памяти, систему жидкого охлаждения, а также мощный стереодинамик и батарею с большой ёмкостью.

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Сергей Сурепин
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