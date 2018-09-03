Геймеры получат ещё один мощный смартфон для современных игр

На этот раз уникальное устройство решила выпустить компания Nubia. Гаджет получил название Red Magic 2.

В середине апреля компания Nubia представила игровой смартфон с RGB-подсветкой. Гаджет получил название Red Magic. Теперь фирма планирует выпустить вторую версию смартфона с более мощным железом.

Nubia Redmagic actually seems pretty nice for 449 Euro with SDM835, 8/128GB and all the other fancy stuff. Btw: new Redmagic device w/ Snapdragon 845 and shoulder buttons is in the works. pic.twitter.com/m64KS9LTfk — Roland Quandt (@rquandt) September 2, 2018

Согласно инсайдерской информации, гаджет почти готов к анонсу. Смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 — в предыдущей версии стоял Snapdragon 835. Также гаджет получил дополнительные клавиши на боковых панелях — они помогут геймерам во время игры.