Актёр из "Игры престолов" заявил, что финал шоу станет лучшим в истории сериалов

Этой информацией про главный сериал последних лет поделился актёр Николай Костер-Вальдау.

Исполнитель роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау заявил, что финал восьмого сезона будет даже лучше, чем он мог себе представить. Это актёр понял после того, как посмотрел сценарий финала.

Вальдау сразу же написал авторам сериала письмо. В нём он выразил своё восхищение. Также в письме актёр подчеркнул, что "не может себе представить лучшего завершения этой истории". Вместе с тем актёр добавил, что в сюжете истории будут одновременно присутствовать и неожиданность, и удовлетворительность данной концовкой.

Вальдау отметил, что во время прощания с командой сериала все были переполнены эмоциями, а некоторые даже плакали.