Москалькова направила письмо генпрокурору США из-за дела Марии Бутиной
Омбудсмен выражает надежду, что обращение поможет изменить меру пресечения арестованной россиянке.
Мария Бутина. Фото: © Facebook/Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала письмо генпрокурору США в связи с делом Марии Бутиной, которую арестовали в Штатах.
— Я направила сегодня письмо генеральному прокурору Соединённых Штатов, — сказала омбудсмен.
Она отметила, что дело Бутиной имеет политический окрас, поэтому этот вопрос сложно решается. По мнению Москальковой, письмо генпрокурору, возможно, поможет добиться изменения меры пресечения в отношении арестованной россиянки.
Гражданку России обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Минюсте США и в работе иностранным агентом. Как писал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал главу Госдепа Майка Помпео незамедлительно прекратить преследование Марии Бутиной.