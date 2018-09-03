Москалькова направила письмо генпрокурору США из-за дела Марии Бутиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала письмо генпрокурору США в связи с делом Марии Бутиной, которую арестовали в Штатах.

— Я направила сегодня письмо генеральному прокурору Соединённых Штатов, — сказала омбудсмен.

Она отметила, что дело Бутиной имеет политический окрас, поэтому этот вопрос сложно решается. По мнению Москальковой, письмо генпрокурору, возможно, поможет добиться изменения меры пресечения в отношении арестованной россиянки.