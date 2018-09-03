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Опубликовано 3 сентября 2018, 13:35

Москалькова направила письмо генпрокурору США из-за дела Марии Бутиной

Омбудсмен выражает надежду, что обращение поможет изменить меру пресечения арестованной россиянке.

Мария Бутина. Фото: &copy; Facebook/Embassy of Russia in the USA /&nbsp;Посольство России в США

Мария Бутина. Фото: © Facebook/Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала письмо генпрокурору США в связи с делом Марии Бутиной, которую арестовали в Штатах.

— Я направила сегодня письмо генеральному прокурору Соединённых Штатов, — сказала омбудсмен.

Она отметила, что дело Бутиной имеет политический окрас, поэтому этот вопрос сложно решается. По мнению Москальковой, письмо генпрокурору, возможно, поможет добиться изменения меры пресечения в отношении арестованной россиянки.

Гражданку России обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Минюсте США и в работе иностранным агентом. Как писал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал главу Госдепа Майка Помпео незамедлительно прекратить преследование Марии Бутиной.

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Янковская Ольга
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