Песков: КНДР пока не сообщала о планах Ким Чен Ына посетить ВЭФ
ВЭФ. Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
Власти Северной Кореи пока не сообщали российской стороне о планах своего лидера Ким Чен Ына посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Северокорейская сторона пока нам не сообщала о намерении их главы воспользоваться приглашением Владимира Путина, — заявил пресс-секретарь президента в ответ на соответствующий вопрос.
Восточный экономический форум состоится 11–13 сентября во Владивостоке.