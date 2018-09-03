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Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 11:18

Песков: КНДР пока не сообщала о планах Ким Чен Ына посетить ВЭФ

ВЭФ. Фото &copy; РИА Новости/Александр Кряжев&nbsp;

ВЭФ. Фото © РИА Новости/Александр Кряжев 

Власти Северной Кореи пока не сообщали российской стороне о планах своего лидера Ким Чен Ына посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Северокорейская сторона пока нам не сообщала о намерении их главы воспользоваться приглашением Владимира Путина, — заявил пресс-секретарь президента в ответ на соответствующий вопрос.

Восточный экономический форум состоится 11–13 сентября во Владивостоке.

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Анна Стрельцова
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