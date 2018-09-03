Песков: КНДР пока не сообщала о планах Ким Чен Ына посетить ВЭФ

Власти Северной Кореи пока не сообщали российской стороне о планах своего лидера Ким Чен Ына посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Северокорейская сторона пока нам не сообщала о намерении их главы воспользоваться приглашением Владимира Путина, — заявил пресс-секретарь президента в ответ на соответствующий вопрос.