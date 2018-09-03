Жена Робби Уильямса запретила ему пользоваться соцсетями
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Оказалось, что у певца началась депрессия из-за того, что пользователи оставляли злые комментарии в сети.
Супруга Робби Уильямса — Айда Филд — запретила певцу пользоваться социальными сетями. Это связано с тем, что у звезды началась депрессия из-за злых комментариев пользователей, которые шутили над его весом.
По словам Филд, певец становился буквально раздавленным после того, как читал комментарии хейтеров. Это напугало актрису, поэтому она решила, что лучшим выходом для супруга будет вообще не общаться с пользователями соцсетей.
Большое количество замечаний по поводу веса певца появилось во время выпусков британского шоу талантов The X Factor, в котором Уильямс и его жена работали судьями. Критики высказывались в Сети непосредственно во время эфира, а комментарии озвучивали ведущие шоу.