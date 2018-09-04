В Госдуме предложили Порошенко исключить Крым из Конституции Украины

По мнению депутатов, данный шаг был бы логичным, поскольку полуостров давно стал частью другой страны.

Как писал ранее Лайф, лидер Незалежной предложил исключить из конституции положения о Черноморском флоте на территории Крыма, чтобы "изгнать" Россию с полуострова.

По мнению Шеремета, Киеву нужно действовать в соответствии с фактической политической обстановкой, а потому оставить надежды на возвращение Крыма Украине, ведь тот уже давно стал частью России. Кроме того, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал действия Порошенко попыткой "оживить труп".