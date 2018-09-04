В Госдуме предложили Порошенко исключить Крым из Конституции Украины
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По мнению депутатов, данный шаг был бы логичным, поскольку полуостров давно стал частью другой страны.
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что президенту Украины стоит исключить из конституции все положения, связанные с Крымом, сообщает РИА "Новости".
Как писал ранее Лайф, лидер Незалежной предложил исключить из конституции положения о Черноморском флоте на территории Крыма, чтобы "изгнать" Россию с полуострова.
По мнению Шеремета, Киеву нужно действовать в соответствии с фактической политической обстановкой, а потому оставить надежды на возвращение Крыма Украине, ведь тот уже давно стал частью России. Кроме того, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал действия Порошенко попыткой "оживить труп".
Ранее член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал инициативу Порошенко бессмысленной.