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Опубликовано 4 сентября 2018, 07:37

Sony прекращает техподдержку игровой приставки PlayStation 2

Фото: &copy; Flickr/Chip Sillesa

Фото: © Flickr/Chip Sillesa

Японская компания Sony сообщила о завершении техподдержки игровой консоли PlayStation 2. С 7 сентября сервисный центр перестанет принимать на ремонт приставки и аксессуары для них. Об этом сообщается на Kotaku.

Ранее компания уже попросила всех пользователей PlayStation 2 до 31 августа заполнить форму о поломке и при необходимости отправить устройства в сервисный центр не позже 7 сентября.

Напомним, Sony PlayStation 2 поступила в продажу в 2000 году. Но через 12 лет Sony прекратила производство PS2, а ещё через год она исчезла с полок всех магазинов. Однако техобслуживание приставок продолжалось.

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Анна Стрельцова
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