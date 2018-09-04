Sony прекращает техподдержку игровой приставки PlayStation 2
Японская компания Sony сообщила о завершении техподдержки игровой консоли PlayStation 2. С 7 сентября сервисный центр перестанет принимать на ремонт приставки и аксессуары для них. Об этом сообщается на Kotaku.
Ранее компания уже попросила всех пользователей PlayStation 2 до 31 августа заполнить форму о поломке и при необходимости отправить устройства в сервисный центр не позже 7 сентября.
Напомним, Sony PlayStation 2 поступила в продажу в 2000 году. Но через 12 лет Sony прекратила производство PS2, а ещё через год она исчезла с полок всех магазинов. Однако техобслуживание приставок продолжалось.