Sony прекращает техподдержку игровой приставки PlayStation 2

Японская компания Sony сообщила о завершении техподдержки игровой консоли PlayStation 2. С 7 сентября сервисный центр перестанет принимать на ремонт приставки и аксессуары для них. Об этом сообщается на Kotaku.

Ранее компания уже попросила всех пользователей PlayStation 2 до 31 августа заполнить форму о поломке и при необходимости отправить устройства в сервисный центр не позже 7 сентября.