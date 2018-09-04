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Опубликовано 4 сентября 2018, 20:20

Двое детей 12 и 16 лет убили себя, чтобы выполнить задания интернет-игры "Момо"

Среди подростков набирает популярность новая "суицидальная" игра "Момо". На этот раз жертвами загадочного сетевого персонажа стали два школьника из Колумбии — 12-летняя девушка и 16-летний юноша, сообщает Daily Mail.

Два подростка из колумбийского департамента Сантандер покончили с собой, после того как начали играть в "суицидальную" игру "Момо" в WhatsApp. Сообщается, что зловещий персонаж давал игрокам задания, последним из которых стал приказ покончить с собой. В случае невыполнения задания ребятам грозило некое "тёмное проклятие".

По информации местных СМИ, покончившие с собой подростки были знакомы, более того — именно 16-летний юноша втянул в игру свою 12-летнюю подругу. Оба школьника покончили с собой с разницей менее чем в 48 часов.

Отметим, что это первые жертвы "Момо" в Колумбии. Ранее из-за той же игры пыталась покончить с собой 15-летняя школьница с Украины, однако девочку удалось спасти.

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Татьяна Кондратьева
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