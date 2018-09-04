Звезда "Стражей Галактики" продолжает воевать с Disney из-за Джеймса Ганна
Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP
Бывший рестлер Дэйв Батиста в очередной раз заговорил о том, что может отказаться от съёмок в будущем фильме.
Актёр Дэйв Батиста, известный по "Стражам Галактики", вновь вспомнил ситуацию с Джеймсом Ганном, режиссёром ленты. Актёр в очередной раз встал на защиту постановщика и признался в том, что очень недоволен тем, как студия Disney обошлась с Ганном.
Таким образом, Батиста заявил, что не уверен, что вообще хочет работать теперь со студией Disney. Актёр продолжает всеми силами поддерживать Ганна и постоянно выступает в защиту режиссёра.
Напомним, что 20 июля студия Disney разорвала контракт с Ганном из-за того, что в "твиттере" режиссёра нашли публикации 10-летней давности, в которых он шутил на тему педофилии и сексуального насилия.