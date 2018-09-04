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Опубликовано 4 сентября 2018, 10:45

Звезда "Стражей Галактики" продолжает воевать с Disney из-за Джеймса Ганна

Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Бывший рестлер Дэйв Батиста в очередной раз заговорил о том, что может отказаться от съёмок в будущем фильме.

Актёр Дэйв Батиста, известный по "Стражам Галактики", вновь вспомнил ситуацию с Джеймсом Ганном, режиссёром ленты. Актёр в очередной раз встал на защиту постановщика и признался в том, что очень недоволен тем, как студия Disney обошлась с Ганном.

Таким образом, Батиста заявил, что не уверен, что вообще хочет работать теперь со студией Disney. Актёр продолжает всеми силами поддерживать Ганна и постоянно выступает в защиту режиссёра.

Напомним, что 20 июля студия Disney разорвала контракт с Ганном из-за того, что в "твиттере" режиссёра нашли публикации 10-летней давности, в которых он шутил на тему педофилии и сексуального насилия.

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Сергей Сурепин
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