Звезда "Стражей Галактики" продолжает воевать с Disney из-за Джеймса Ганна

Бывший рестлер Дэйв Батиста в очередной раз заговорил о том, что может отказаться от съёмок в будущем фильме.

Актёр Дэйв Батиста, известный по "Стражам Галактики", вновь вспомнил ситуацию с Джеймсом Ганном, режиссёром ленты. Актёр в очередной раз встал на защиту постановщика и признался в том, что очень недоволен тем, как студия Disney обошлась с Ганном.

Таким образом, Батиста заявил, что не уверен, что вообще хочет работать теперь со студией Disney. Актёр продолжает всеми силами поддерживать Ганна и постоянно выступает в защиту режиссёра.