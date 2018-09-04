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Опубликовано 4 сентября 2018, 11:16

Актёр "Звёздных войн" стал параноиком из-за девятого эпизода космической саги

Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Исполнитель роли генерала Хакса переживает о том, что случайно разболтает сюжет продолжения.

Актёр Донал Глисон признался, что съёмки девятого эпизода "Звёздных войн" превратили его жизнь в кошмар. Дело в том, что после прочтения сценария фильма актёр начал бояться, что он выболтает подробности сюжета.

Я совершил ужасную ошибку и прочитал сценарий. Я всё знаю. Теперь мой страшный кошмар — уснуть в общественном транспорте, чтобы во сне не рассказать то, что я прочитал

Донал Глисон

Напомним, съёмки девятого эпизода "Звёздных войн" начались 1 августа. Сценарий фильма написали Джей Джей Абрамс и Крис Террио. Абрамс же займётся постановкой фильма.

Премьера будущего фильма ожидается 19 декабря 2019 года.

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Сергей Сурепин
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