Актёр "Звёздных войн" стал параноиком из-за девятого эпизода космической саги
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Исполнитель роли генерала Хакса переживает о том, что случайно разболтает сюжет продолжения.
Актёр Донал Глисон признался, что съёмки девятого эпизода "Звёздных войн" превратили его жизнь в кошмар. Дело в том, что после прочтения сценария фильма актёр начал бояться, что он выболтает подробности сюжета.
Я совершил ужасную ошибку и прочитал сценарий. Я всё знаю. Теперь мой страшный кошмар — уснуть в общественном транспорте, чтобы во сне не рассказать то, что я прочитал
Донал Глисон
Напомним, съёмки девятого эпизода "Звёздных войн" начались 1 августа. Сценарий фильма написали Джей Джей Абрамс и Крис Террио. Абрамс же займётся постановкой фильма.
Премьера будущего фильма ожидается 19 декабря 2019 года.