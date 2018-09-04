Звезда "Игры престолов" показала голые ягодицы и покорила зрителей

В новом эпизоде политического триллера в одной из сцен голым прошёлся 32-летний шотландский актёр Ричард Мэдден. Больше всего он запомнился зрителям по роли Робба Старка из сериала "Игра престолов".

После выхода нового эпизода пользователи в социальных сетях активно делились друг с другом впечатлениями. В частности, они писали, что актёр показал себя в новом свете. Один из пользователей даже написал, что жалеет, что его мама не дожила до этого дня, чтобы увидеть актёра голым.