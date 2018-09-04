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Опубликовано 4 сентября 2018, 10:16

Звезда "Игры престолов" показала голые ягодицы и покорила зрителей

Фото &copy; AP Photo/Abraham Caro Marin

Фото © AP Photo/Abraham Caro Marin

В социальных сетях активно обсуждают последний эпизод телесериала "Телохранитель".

В новом эпизоде политического триллера в одной из сцен голым прошёлся 32-летний шотландский актёр Ричард Мэдден. Больше всего он запомнился зрителям по роли Робба Старка из сериала "Игра престолов".

После выхода нового эпизода пользователи в социальных сетях активно делились друг с другом впечатлениями. В частности, они писали, что актёр показал себя в новом свете. Один из пользователей даже написал, что жалеет, что его мама не дожила до этого дня, чтобы увидеть актёра голым.

Напомним, героя Ричарда в сериале "Игра престолов" убили в 9-ом эпизоде 3-го сезона. Эпизод назывался "Дожди в Кастамере".

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Сергей Сурепин
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