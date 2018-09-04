Заведующая детсада станцевала на шесте перед малышами в первый день "учёбы"
Администрация десткого учреждения принесла свои извинения перед родителями и пообещала уволить распутную даму.
Вопиющий случай произошёл в одном из детских садов города Шэньчжэня в Китае в первый учебный день. Заведующая образовательным учреждением решила показать дошколятам представление и станцевала на шесте. Это снял на видео журналист и писатель Майкл Стэндарт, который привёл туда своих детей. Запись была опубликована в его "Твиттере".
От увиденного родители были в шоке и теперь боятся, что у детей может быть психологическая травма. Жена Майкла потребовала объяснений от заведующей за исполненный танец. В свою очередь, она заявила, что показывала представление вместе с танцевальным коллективом, а танец — просто хорошее упражнение.
Администрация детского сада попросила извинений у родителей за инцидент и заявила, что уволит заведующую за непристойное поведение.