Заведующая детсада станцевала на шесте перед малышами в первый день "учёбы"

Вопиющий случай произошёл в одном из детских садов города Шэньчжэня в Китае в первый учебный день. Заведующая образовательным учреждением решила показать дошколятам представление и станцевала на шесте. Это снял на видео журналист и писатель Майкл Стэндарт, который привёл туда своих детей. Запись была опубликована в его "Твиттере".

От увиденного родители были в шоке и теперь боятся, что у детей может быть психологическая травма. Жена Майкла потребовала объяснений от заведующей за исполненный танец. В свою очередь, она заявила, что показывала представление вместе с танцевальным коллективом, а танец — просто хорошее упражнение.