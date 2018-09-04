Геймеры нашли доказательства существования консоли PlayStation 5
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Поклонники видеоигр продолжают активно искать информацию, связанную с будущим поколением консолей.
Пользователи Сети обнаружили в файлах движка для создания игр Unreal Engine 4 упоминание о новой платформе. Она получила название Erebus.
Геймеры предполагают, что речь идёт о консоли нового поколения PlayStation 5. Упоминание Erebus обнаружили в списке платформ, которые поддерживают Unreal Engine 4. Также это название упоминается в других файлах движка.
Присутствие Xbox One и PlayStation 4 наталкивает на мысль о том, что у Erebus будет кроссплей с текущим поколением консолей. Таким образом, весь игровой процесс можно будет переносить с одной консоли на другую.