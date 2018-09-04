Геймеры нашли доказательства существования консоли PlayStation 5

Геймеры предполагают, что речь идёт о консоли нового поколения PlayStation 5. Упоминание Erebus обнаружили в списке платформ, которые поддерживают Unreal Engine 4. Также это название упоминается в других файлах движка.

Присутствие Xbox One и PlayStation 4 наталкивает на мысль о том, что у Erebus будет кроссплей с текущим поколением консолей. Таким образом, весь игровой процесс можно будет переносить с одной консоли на другую.